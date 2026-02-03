برلماني: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تراعي الضوابط الدستورية

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت مراعاة الضوابط الدستورية المقررة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية؛ حيث تم أخذ رأي النقابة في مشروع القانون، تطبيقًا لنص المادة 77 من الدستور.

جاء ذلك خلال كلمة فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.



وقال فوزي، في كلمته، إن إعداد مشروع القانون شهد التعاون بين الجهات المعنية ومنها وزارات الشؤون النيابية والتعليم والشباب والرياضة.. وغيرها حتى تم التوصل إلى الصيغة المعروضة من مشروع القانون.

وأعرب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ لا سيما أنه يهدف إلى توحيد الوصف القانوني لمَن ينتمي أو ينضم إلى النقابة، في ظل ما تم استحداثه من تغيير وفقًا لقرار مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح القانونية، ليصبح مسمى كليات التربية الرياضية، هو كليات العلوم الرياضية.



وأشار فوزي إلى أهمية تحديث القانون الحالي ليواكب التغيرات القانونية والتطورات التي تشهدها المنظومة الرياضية.