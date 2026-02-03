إعلان

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد

كتب : نوران أسامة

12:06 م 03/02/2026

منى عبد الغني

شاركت الفنانة منى عبد الغني جمهورها صورة جمعتها بالفنان تووليت، وشوقت من خلالها متابعيها لعمل فني جديد، دون الكشف عن أي تفاصيل.

ونشرت منى الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يا ترى بعمل إيه مع توليت؟".

وانهالت عليهما تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "الله هتغني"، "أجمد أغنية إن شاء الله"، "هتكسروا الدنيا"، "منمن العسل"، "عسل يا ناس".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منى عبد الغني مسلسل "قلع الحجر"، الذي عُرض ضمن دراما رمضان، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، من بينهم محمد رياض وسوسن بدر، وآخرون.

منى عبد الغني تووليت إنستجرام

