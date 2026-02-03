إعلان

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بمنيا القمح -صور

كتب : ياسمين عزت

01:21 م 03/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنيا القمح (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنيا القمح (3)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنيا القمح (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنيا القمح (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، معرض «أهلًا رمضان» المقام بجوار ميدان المنسي بمدينة منيا القمح، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة كبار تجار الجملة، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، المقام على مساحة 120 مترًا مربعًا، ويضم 5 باكيات تعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية، إلى جانب عربتين متنقلتين لبيع اللحوم ومنتجات الألبان بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و30٪.

وخلال جولته داخل المعرض، التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين، واستفسر منهم عن جودة السلع المعروضة وأسعارها ومدى توافرها، خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، ومنتجات الألبان والجبن، واللحوم والدواجن، والخضروات والفاكهة، وياميش رمضان، وغيرها من المنتجات.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود المحافظة في إقامة مثل هذه المعارض، التي تتيح لهم شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، وتحد من جشع بعض التجار.

وأكد محافظ الشرقية، أن إقامة معارض «أهلًا رمضان» تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين وكبار الموردين وسلاسل التجزئة الكبرى لتقديم تخفيضات حقيقية على العديد من السلع الغذائية تصل إلى 30٪.

وشارك في افتتاح المعرض الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، والأستاذ عبد الكريم عوض الله وكيل مديرية التموين، والأستاذ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض أهلًا رمضان منيا القمح السلع الغذائية الأساسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
شئون عربية و دولية

الأمن الفرنسي يُفتش مكاتب منصة إكس في باريس ويستدعي إيلون ماسك
لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
علاقات

الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

حارس بديل وظهور أول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي
قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أخبار و تقارير

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد