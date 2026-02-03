محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بمنيا القمح -صور

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، معرض «أهلًا رمضان» المقام بجوار ميدان المنسي بمدينة منيا القمح، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة كبار تجار الجملة، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، المقام على مساحة 120 مترًا مربعًا، ويضم 5 باكيات تعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية، إلى جانب عربتين متنقلتين لبيع اللحوم ومنتجات الألبان بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و30٪.

وخلال جولته داخل المعرض، التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين، واستفسر منهم عن جودة السلع المعروضة وأسعارها ومدى توافرها، خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، ومنتجات الألبان والجبن، واللحوم والدواجن، والخضروات والفاكهة، وياميش رمضان، وغيرها من المنتجات.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود المحافظة في إقامة مثل هذه المعارض، التي تتيح لهم شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، وتحد من جشع بعض التجار.

وأكد محافظ الشرقية، أن إقامة معارض «أهلًا رمضان» تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين وكبار الموردين وسلاسل التجزئة الكبرى لتقديم تخفيضات حقيقية على العديد من السلع الغذائية تصل إلى 30٪.

وشارك في افتتاح المعرض الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، والأستاذ عبد الكريم عوض الله وكيل مديرية التموين، والأستاذ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.