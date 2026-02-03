الداخلية تضبط 18 طن دقيق مدعم وتغلق 96 محلًا مخالفًا خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق والتصدي لكل المخالفات، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 18 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، في قضايا متعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وفي سياق متصل، أغلقت الأجهزة الأمنية 96 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وتؤكد الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق الانضباط التجاري، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات الرادعة للمخالفين بقرارات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية مصالح المواطنين.

