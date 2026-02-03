إعلان

الداخلية تضبط 18 طن دقيق مدعم وتغلق 96 محلًا مخالفًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:21 م 03/02/2026 تعديل في 12:40 م

شرطة التموين _أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق والتصدي لكل المخالفات، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 18 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، في قضايا متعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وفي سياق متصل، أغلقت الأجهزة الأمنية 96 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وتؤكد الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق الانضباط التجاري، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات الرادعة للمخالفين بقرارات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية مصالح المواطنين.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق وزارة الداخلية شرطة التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة
مصراوى TV

ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة
وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة نورهان.. والنقابة تكشف موعد ومكان الجنازة
مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
شئون عربية و دولية

مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
بعد الكشف عن سنها.. غادة عبدالرازق تتصدر تريند "جوجل"
زووم

بعد الكشف عن سنها.. غادة عبدالرازق تتصدر تريند "جوجل"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد