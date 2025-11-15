إعلان

ضبط سائق توك توك صدم سيارة وسار عكس الاتجاه بالجيزة

كتب : علاء عمران

02:00 م 15/11/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر نتيجة قيام قائد مركبة "توك توك" وبرفقته آخر بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، وهو لا يحمل رخصة قيادة، وبرفقته عاطل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقله.

