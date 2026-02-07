إعلان

9 مايو.. استكمال محاكمة 86 متهما في قضية"خلية الزيتون"

كتب : مصراوي

06:54 م 07/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب -صابر المحلاوي:
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة 86 متهما في القضية رقم 5888 لسنة 2025، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون"، لجلسة 9 مايو للطلبات.

عقدت الجلسة المستشار وجدي عبدالمنعم، بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من 2002 وحتى 22 يوليو 2025، انضموا لجماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جريمة إرهابية، شملت جمع وحيازة الأموال والبيانات والمعلومات وتوفيرها للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية الزيتون محاكم بدر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا
مسرح و تليفزيون

"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا
بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
أخبار المحافظات

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
أخبار المحافظات

متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران