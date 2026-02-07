خلافات أسرية.. الداخلية تكشف ملابسات تعدي رجل على طليقته بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها السابق، ضابط شرطة بالمعاش، لتعديه عليها وعلى نجلها بالسب والضرب وتهديدهما بسلاح ناري وطردهما من مسكن الزوجية بالقاهرة.

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية والمشكو في حقه، ومحرر بشأنها عدة محاضر منظورة أمام القضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.