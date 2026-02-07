بعد اتهامه في 18 واقعة نصب.. ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغات عدة تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في تجارة الملابس مقابل أرباح مالية.

وتبين من التحريات أن صاحب محل لتجارة الملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وله معلومات جنائية، استغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي وإيهام المواطنين بقدرته على استثمار أموالهم مقابل أرباح، لكنه لم يفِ بالتزاماته واستولى على الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة تثبت ارتكابه 18 واقعة نصب مماثلة. وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي كما تبين من التحقيقات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.