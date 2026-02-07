قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 37 متهما بـ "خلية التجمع"

كتب ـصابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسة محاكمة 37 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية التجمع"، لجلسة 24 أبريل للشهود.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.