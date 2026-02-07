إعلان

بث مباشر حلقة دولة التلاوة اليوم.. المنشد مصطفى عاطف يشعل الأجواء

كتب – أحمد العش:

09:28 م 07/02/2026

برنامج دولة التلاوة

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث المختلفة عن بث مباشر حلقة برنامج دولة التلاوة اليوم، مع اقتراب موعد عرض الحلقة الـ26 من البرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة من محبي التلاوة والقرآن الكريم.

ويقدّم موقع مصراوي البث المباشر للحلقة الـ26 من برنامج المسابقات القرآنية دولة التلاوة، والتي تُذاع في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات: الناس، الحياة، CBC، بالإضافة إلى منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصّة Watch It.

وتضم لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة كل من: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ويشارك في حلقة اليوم كل من: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمنشد الشاب مصطفى عاطف، كضيوف شرف للبرنامج.

ويُعتبر دولة التلاوة برنامج مسابقات تلفزيوني ديني، يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة المتميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، مع التركيز على إحياء والحفاظ على المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة.

