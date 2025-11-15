إعلان

رفع 31 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

كتب : علاء عمران

12:17 م 15/11/2025

سيارات متروكة ومتهالكة في الشوارع - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 31 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، لضمان انتظام الحركة المرورية وتحسين المظهر العام للشوارع.
الإدارة العامة لمرور القاهرة المخالفات المرورية سيارات متهالكة دراجات نارية متهالكة

