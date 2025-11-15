إعلان

الداخلية: غلق 119 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

11:47 ص 15/11/2025

غلق وتشميع محلات

كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 119 محلًا لمخالفة قرار الغلق ترشيدًا للكهرباء خلال 24 ساعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وعُرض المخالفون على النيابة العامة.
وجاءت الإجراءات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
