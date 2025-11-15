كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت غادة. ك، 38 عامًا، بدعوى خُلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها يُنفق أمواله بسخاء على الآخرين بينما يبخل عليها في أبسط احتياجاتها، قائلة في دعواها: "صرف على جارتنا 15 ألف جنيه ومستخسر يجيب لي علاجي".

وقالت الزوجة: "أنا مش ست طماعة ولا بحب الفلوس، كل اللي كنت عايزاه يعيشني حياة كريمة، بس للأسف اتجوزت راجل كريم على الناس وبخيل على مراته. بيحسبها عليّا بالجنيه، ولو طلبت علاجي يقولّي استحملي، لكن لما جارتنا احتاجت فلوس، أدّاها 15 ألف من غير ما يفكر".

وأضافت "غادة" أنها تحملت الكثير منذ بداية الزواج، خاصة في السنوات الأولى التي شهدت صعوبات مادية، مؤكدة أنها كانت تعمل وتساعده في مصروف البيت، لكنها فوجئت مؤخرًا بتصرفاته الغريبة، إذ أصبح يفضّل الغرباء على أسرته، ولا يهتم بحالتها الصحية رغم معاناتها من مرض مزمن.

وتابعت: "من شهور جالي تعب شديد، والدكتور كتب لي علاج غالي. طلبت منه يساعدني، قال لي: ما عنديش. وبعدها بأيام سمعت جارتنا بتحكيله قدّامي إنها كانت محتاجة مبلغ علشان عملية أخوها، واتصدمت لما قالّها: خدي 15 ألف، هسحبهم لك من البنك. ساعتها قلبي وجعني، مش علشان الفلوس، علشان الإهانة".

وأوضحت أنها واجهته، فكان رده ببرود شديد قائلاً إن "الجارة محتاجة" وإن "الست الكويسة ما تغلّطش جوزها". وأضافت: "حسّيت إني غريبة في بيتي. لا حاسس بتعبي ولا مقدّر اللي ضحيت عشانه. بيصرف على الكل إلا أنا".

وأكدت أنها فقدت الثقة فيه بعد ملاحظتها اهتمامه الزائد بالجَارة، مشيرة إلى أنها لا تملك دليلًا على وجود علاقة بينهما، لكنها لم تعد تتحمل الشك الذي تسلل إليها. وقالت: "أنا عايزة أعيش بكرامة، مش أبقى ست بتتحايل على جوزها علشان علبة دوا".

واختتمت "غادة" حديثها قائلة: "صبرت كتير على بخله وإهماله، لكن لما عرفت إنه صرف الآلاف على غيري ومستخسر يجيب لي علاجي، قررت أرفع دعوى خلع وأخلّص من حياة كلها وجع وإهانة".

وحملت الدعوى رقم 637 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة