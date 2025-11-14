إعلان

ضبط شخص وسيدتين يروجون لممارسة الدعارة "أونلاين" بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

06:30 م 14/11/2025

ضبط شخص وسيدتين يروجون لممارسة الدعارة "أونلاين" بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص "له معلومات جنائية" وسيدتين، لقيامهم باستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات أن المتهمين استغلوا التطبيق فى الترويج لنشاطهم دون تمييز، وبناءً على ذلك جرى تقنين الإجراءات وضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية. وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارستهم النشاط الإجرامى.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الإدارة العامة لحماية الآداب الأعمال المنافية للآداب ضبط شخص وسيدتين يروجون لممارسة الدعارة

