ضبط شاب متهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب على راغبى السفر والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته عقود عمل منسوبة لعدد من الشركات الأجنبية، وطلبات التحاق خالية البيانات، وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة المختصة.