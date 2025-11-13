الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية لأسرهم، تبدأ من 15 نوفمبر وتستمر حتى 13 ديسمبر 2025، دون احتسابها ضمن الزيارات الرسمية المقررة لهم.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار حملة "الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء، مع إتاحة فرصة لقاء ذويهم خلال مختلف المناسبات، في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة وتقديم الدعم الكامل لهم.