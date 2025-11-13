إعلان

الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب : علاء عمران

06:26 م 13/11/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية لأسرهم، تبدأ من 15 نوفمبر وتستمر حتى 13 ديسمبر 2025، دون احتسابها ضمن الزيارات الرسمية المقررة لهم.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار حملة "الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء، مع إتاحة فرصة لقاء ذويهم خلال مختلف المناسبات، في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة وتقديم الدعم الكامل لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل مناهضة العنف ضد المرأة حقوق الإنسان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد