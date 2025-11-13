قرار قضائي بشأن المتهمين بالتنمر على جان رامز

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الفنان جان رامز، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، للاطلاع واستكمال المرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه الاتهام لهم بالتنمر والإساءة إلى الفنان عبر تعليقات مسيئة على منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين تعمدوا الإساءة للمجني عليه والتقليل من شأنه وتعتبر انتهاك لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.