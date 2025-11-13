عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ممرضة مستشفى حلوان العام بالحبس لمدة 3 سنوات في اتهامها بإضرام النيران عمدًا في غرف الرعاية المركزة.

وكانت أحالت النيابة العامة ممرضة في مستشفي حلوان العام للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في اتهامها بإضرام النيران داخل غرفة الرعاية المركزة في المستشفى عمدًا.

وسبق أن انتقل فريق من النيابة العامة برفقة خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق وحدة الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام لإعداد تقرير مفصل للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المستشفى يفيد باشتعال النيران في وحدة الرعاية المركزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وبالفحص تبيّن وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الممرضة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.

