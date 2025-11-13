قبل ترويجها بين عملائه.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الآيس في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على عاطل لتجارته في المخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها بين عملائه.

البداية كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، مستخدما دراجة نارية.

بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته اعترف بحيازة مخدر الآيس للاتجار به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.