قبل ترويجها بين عملائه.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الآيس في الجيزة


كتب- محمد فتحي:

03:54 ص 13/11/2025

مخدر الآيس

ألقت مباحث الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، القبض على عاطل لتجارته في المخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها بين عملائه.

البداية كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، مستخدما دراجة نارية.

بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته اعترف بحيازة مخدر الآيس للاتجار به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مخدر الآيس ضبط عاطل بحوزته مخدر الآيس الجيزة أمن الجيزة النيابة العامة دراجة نارية المخدرات

