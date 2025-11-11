كتب - أحمد عادل:

أعلن رئيس اللجنة العامة بالفيوم، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، عن تعرض القاضية المشرفة على اللجنة رقم (107) بالمحافظة لوعكة صحية مساء أمس، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة في منزلها، مؤكدًا أنها في حالة جيدة.

وأكد رئيس اللجنة العامة بالفيوم أن أحد القضاة الاحتياطيين تولى الإشراف على اللجنة فورًا، وبدأ العمل صباح اليوم بشكل طبيعي دون أي تعطيل في سير العملية الانتخابية.

واطمأن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على الحالة الصحية للقاضية، مؤكدًا توفير كل سبل الدعم للقضاة المشرفين والموظفين لضمان انتظام التصويت.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز عقب غلق اللجان مباشرة.