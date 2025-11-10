الداخلية تكشف حقيقة دهس قوة أمنية لشابين في الدقهلية

في حادث أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون مقطعين فيديو يزعمون فيه قيام قوة أمنية بدهس شابين بالدقهلية، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى 8 نوفمبر الجاري، أثناء تنفيذ قوة من مديرية أمن الدقهلية إذن النيابة بضبط وإحضار عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردي. عند استهدافهم، تبين وجود شخصين آخرين برفقتهم، فحاول جميعهم الفرار على دراجتين ناريتين دون لوحات معدنية.

وخلال مطاردة القوات لهم، اختل مقود قيادة إحدى الدراجتين وانقلبت الدراجة على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة قائدها ووفاة الراكب الآخر. وبمعاينة مكان الحادث، عُثر على كمية من مخدر الهيدرو، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي عدم وجود آثار دهس على جثمان المتوفى.

كما كشفت معاينة الدراجة أن التلفيات اقتصرت على مقود القيادة والمصباح الأمامي، دون أي أضرار من الخلف، مما ينفي صحة ادعاءات الدهس.

التحريات أكدت أن الواقعة كانت حادثة سقوط دراجة نارية خلال محاولة الفرار، وليس دهسًا من قبل القوات، في توضيح يحسم الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين الهاربين، كما جرى تحديد القائمين على نشر مقاطع الفيديو الكاذبة وفتح التحقيقات معهم لإدعاء معلومات مضللة.