"أبويا كان تعبان".. ضبط طفل يقود ميكروباص أجرة برعونة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلًا يقود سيارة ميكروباص "أجرة" ويسير برعونة بأحد المواقف بالقليوبية.

وأفادت الوزارة في بيان الأحد، أنه بعد الفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، بالإضافة إلى مالكها وقائدها "نجلهما"، مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ.

وبمواجهة مالك السيارة، أقر بأن نجله قام بقيادة السيارة وتحميل الركاب بسبب شعوره بحالة إعياء مفاجئة، فيما أيد نجله ما جاء على لسان والده.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها وقائدها.

