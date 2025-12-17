خلاف مالي ينتهي بجريمة قتل في الجيزة

تحولت خلافات مالية بين شخصين إلى جريمة مأساوية غرب الجيزة، بعدما نشبت مشاجرة بين عاطل وجزار يصغره بنحو سبع سنوات، انتهت بسقوط الأول قتيلاً.

حسب تحريات المباحث الجنائية بقيادة اللواء محمد أمين أثناء النزاع وجه الجزار طعنة نافذة بالبطن للعاطل، ما أدى إلى وفاته في الحال، قبل أن يحاول الهرب من موقع الحادث.

وعلى الفور، تحرك رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونه وتمكنا من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

