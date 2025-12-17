

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم خدمات شرطية ميسّرة للمواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة داخل مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية.

وكثّفت الأجهزة المعنية جهودها لمتابعة الحالات الإنسانية داخل الأقسام والمقار التابعة للإدارة بمختلف المحافظات، حيث جرى التعامل مع الطلبات بسهولة وانسيابية، وإنهاء الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة.

وتعاملت الأقسام التابعة للإدارة مع عدد من كبار السن والمرضى، وتمكنت من إنهاء معاملاتهم خلال وقت قياسي، في إطار نهج يستهدف تبسيط الإجراءات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم دون عناء.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تطبيق هذه التسهيلات داخل جميع المواقع الشرطية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة العمل الأمني الحديثة، التي تستهدف خدمة المواطنين بكفاءة وسرعة، وتعزيز البعد الإنساني في تقديم الخدمات الشرطية.