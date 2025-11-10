إعلان

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية أمام مقهى بالقليوبية | فيديو

كتب : علاء عمران

12:04 م 10/11/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين بسرقة دراجة نارية من أمام أحد المقاهي بالقليوبية، حيث تبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مالك الدراجة النارية، وهو موظف مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، وأفاد بقيام شخصين بسرقة دراجته النارية من أمام المقهى.
وبمتابعة التحريات، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وأرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

الأجهزة الأمنية ضبط عاطلين دراجة نارية القليوبية

