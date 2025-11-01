حبس عامل بتهمة الشروع في قتل سائق بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل سائق توك توك طعنًا بسلاح أبيض، إثر مشادة بينهما بسبب خلاف على الأجرة بدائرة مركز أبو النمرس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق توك توك مصابًا بطعنة نافذة في البطن، وعلى الفور تم إخطار مباحث المركز، وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم على خلفية خلاف حول الأجرة، قام خلالها الأخير بطعن المجني عليه محدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.