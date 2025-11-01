قبل الافتتاح التاريخي.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير | فيديو
كتب : أحمد أبو النجا
10:18 ص 01/11/2025
المتحف المصري الكبير
قبل ساعات من الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، أعلنت وزارة الداخلية عن خطة مرور شاملة تشمل مجموعة من التحويلات المرورية والطرق البديلة بمحيط المتحف وعدد من المحاور الحيوية بالقاهرة والجيزة، لتيسير حركة المواطنين وتجنب التكدسات خلال فعاليات الحدث العالمي الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم السبت.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن التحويلات تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتأمين محيط المتحف المصري الكبير، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لإرشاد قائدي المركبات للطرق البديلة طوال فترة الاحتفال.
وجاءت التحويلات المرورية على النحو التالي:
شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبري الجامعة حتى أسفل كوبري 15 مايو يسلك شارع البطل أحمد عبدالعزيز.
الطريق الدائري: القادم من أعلى السلام يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.
محور كورنيش النيل: القادم من كوبري 15 مايو حتى ميدان أثر النبي يسلك محور تحيا مصر.
المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.
طريق الإسكندرية الصحراوي: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري الكبير يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو محور تحيا مصر.
محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابي يسلك مطلع الطريق الدائري تجاه القوس الغربي.
وأشارت الداخلية إلى أن الخدمات المرورية ستتواجد على مدار اليوم لتسيير الحركة وإرشاد المواطنين، في إطار خطة تأمين شاملة تراعي الطابع الاستثنائي للافتتاح، الذي يُعد أضخم حدث ثقافي وسياحي في تاريخ مصر الحديث.