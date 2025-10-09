واقعة هتك عرض طالبة العمرانية.. الجنايات تعاقب "سائق" بحكم رادع

قضت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة سائق توك توك، بالسجن المشدد 5 سنوات على خليفة اتهامه بلمس مواطن عفة طالبة قاصدًا هتك عرضها بالطريق العام في منطقة العمرانية بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وعمرو أحمد محمد، وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 9711 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 4828 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "م.س"، سائق توكتوك، تهمة هتك عرض طالبة بالقوة عن طريق لمس مواطن عفتها حال استقلاله دراجته النارية " التوك توك"، في اليوم السادس من أغسطس الماضي، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة المجني عليها، وأكدت أنها حال سيرها في الطريق العام، فوجئت بالمتهم معترضًا إياها حال استقلاله دراجة نارية وقام بلمس موطن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.

استجوبت النيابة العامة السائق المتهم عقب القبض عليه، وأقر تفصيلاً بارتكاب الواقعة أمام هيئة الدائرة: "مكنتش اقصد وكان غصب عني يافندم".

وأحال المستشار عبد المجيد الشريف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، السائق إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي أدانت المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات لما أسند إليه من اتهامات.