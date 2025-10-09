إعلان

واقعة هتك عرض طالبة العمرانية.. الجنايات تعاقب "سائق" بحكم رادع

كتب : رمضان يونس

08:24 م 09/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المستشار حسين فاضل وهيئة الدائرة
  • عرض 5 صورة
    المستشار حسين فاضل وهيئة الدائرة
  • عرض 5 صورة
    المستشار حسين فاضل وهيئة الدائرة
  • عرض 5 صورة
    المستشار حسين فاضل وهيئة الدائرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة سائق توك توك، بالسجن المشدد 5 سنوات على خليفة اتهامه بلمس مواطن عفة طالبة قاصدًا هتك عرضها بالطريق العام في منطقة العمرانية بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وعمرو أحمد محمد، وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 9711 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 4828 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "م.س"، سائق توكتوك، تهمة هتك عرض طالبة بالقوة عن طريق لمس مواطن عفتها حال استقلاله دراجته النارية " التوك توك"، في اليوم السادس من أغسطس الماضي، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة المجني عليها، وأكدت أنها حال سيرها في الطريق العام، فوجئت بالمتهم معترضًا إياها حال استقلاله دراجة نارية وقام بلمس موطن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها.

استجوبت النيابة العامة السائق المتهم عقب القبض عليه، وأقر تفصيلاً بارتكاب الواقعة أمام هيئة الدائرة: "مكنتش اقصد وكان غصب عني يافندم".

وأحال المستشار عبد المجيد الشريف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، السائق إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي أدانت المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات لما أسند إليه من اتهامات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض طالبة تك عرض طالبة العمرانية لمستشار حسين فاضل عبد الحميد نايات الجيزة لنيابة العامة لأمن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)