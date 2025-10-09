إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة في اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، قرر في 18 سبتمبر الماضي، تجديد حبس البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقررت الجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات المتهمة على خلفية اتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها غير المشروع عبر نشر محتوى خادش على "تيك توك".

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول المقاطع المتداولة للمتهمة، والتي تضمنت إيحاءات خادشة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليها بالقاهرة بعد ورود بلاغات تتهمها بالترويج لمحتوى منافٍ للآداب العامة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

وبمواجهتها أقرت بالواقعة.

