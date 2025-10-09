الداخلية تضبط 377 قضية مخدرات و191 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج واسعة في ضبط المخالفين والمتورطين في الجرائم المختلفة.

تمكنت الحملات من ضبط 377 قضية مخدرات بإجمالي 430 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من الحشيش أكثر من 429 كجم، والبانجو أكثر من 34 كجم، والهيدرو أكثر من 29 كجم، والهيروين أكثر من 17 كجم، والآيس أكثر من 11 كجم، والإستروكس أكثر من 7 كجم، والشابو أكثر من 5 كجم، والبودر أكثر من 3 كجم، والفرجينيا أكثر من 3 كجم، والكوكايين أكثر من 1 كجم، وعدد 261,259 قرص مخدر.

كما تمكنت الحملات من ضبط 191 قطعة سلاح نارٍ بحوزة 163 متهمًا، ضُبط منها 12 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و158 فرد خرطوش، و231 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و10 خزينة متنوعة، و175 قطعة سلاح أبيض.

وتم تنفيذ 87,323 حكم قضائي متنوع، ضمت 398 حكم جناية، و28,612 حكم حبس جزئي، و5,134 حكم حبس مستأنف، و41,253 حكم غرامة، و11,926 مخالفة.

كما جرت عمليات ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وضبط 16 متهمًا هاربًا، و17 متهمًا متورطًا في أعمال البلطجة، وضبط 278 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها.

وجرى ضبط 24,945 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 12 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة كافة الجرائم.

