تفاصيل مقتل التيك توكر "يوسف شلش" بطلق ناري في المطرية

شهدت منطقة المطرية، حادثًا مأساويًا أودى بحياة التيك توكر "يوسف شلش"، بعد إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة اندلعت في أحد شوارع منطقة المطرية.

وبحسب التحريات الأولية فإن المتهمين كانوا يقصدون استهداف شقيق المجني عليه بسبب خلافات بينهم لكن الرصاصة أصابت الضحية.

وأوضحت التحريات أن مجموعة من الشباب توجهوا إلى منزل شقيق يوسف شلش حاملين أسلحة نارية، وقاموا بمهاجمة المكان بهدف الاعتداء على شقيقه، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك واسع بين الطرفين.

وأثناء الاشتباك بين الطرفين تدخل "يوسف" في محاولة للتهدئة، إلا أن إحدى الطلقات أصابته مباشرة، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

من جانبها ألقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة، القبض على المتهمين بإنهاء حياة "يوسف شلش" بطلق ناري.

فيما يجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وتفاصيل جريمة القتل.

اقرأ أيضًا:

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالصف

لتحديد حجم الخسائر.. فريق من النيابة يعاين حريق شارع مرسيدس بالحرفيين

العربيات اتفحمت.. حريق هائل يلتهم 3 سيارات في كمبوند بالقاهرة الجديدة