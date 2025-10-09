واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من المضاربة بأسعار العملات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة.

وبلغت القيمة المالية المضبوطة في تلك القضايا نحو 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين في جرائم النقد الأجنبي لمنع أي محاولات لزعزعة استقرار السوق المالي.

اقرأ أيضا

كلمة السر كيس سوداني.. تفاصيل اتهام سيدتين وسائق بسرقة "غوايش" السيدات بالمطرية

لتحديد حجم الخسائر.. فريق من النيابة يعاين حريق شارع مرسيدس بالحرفيين

بيان رسمي.. الداخلية تكشف ماذا حدث في مشاجرة عصام صاصا أمام ملهى ليلي؟