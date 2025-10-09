إعلان

في 24 ساعة.. الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب : علاء عمران

11:37 ص 09/10/2025

حمله امنيه - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من المضاربة بأسعار العملات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة.

وبلغت القيمة المالية المضبوطة في تلك القضايا نحو 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتورطين في جرائم النقد الأجنبي لمنع أي محاولات لزعزعة استقرار السوق المالي.

