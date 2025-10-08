دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بنحو 8 سيارات إطفاء إضافية إلى موقع حريق شارع المرسيدس بمنطقة الحرفيين، وذلك بعد امتداد ألسنة اللهب إلى عقار مجاور لموقع الحريق.

وتكثف القوات جهودها للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

من جانبهم يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان في حريق مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

واندلع حريق أسفل عقار بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، ويجري رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.

