كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام طليقها وأهليته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وتجريدها من ملابسها وتصويرها بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، بالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 27 سبتمبر 2025، تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بتضررها من (طليقها وشقيقته – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار)، لاتهامهما بالتعدي عليها بالسب، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وتجريدها من ملابسها، وتصويرها، وذلك لخلافات أسرية بينهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما نفيا صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وقرر الأول أنه كان متزوجًا من الشاكية، ثم طلقها بعد أيام بسبب خلافات بينهما، وأن ما ورد بادعائها يأتي انتقامًا منه إثر تلك الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.