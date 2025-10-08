إعلان

ضبط مخزن بالقليوبية يبيع كتبًا خارجية دون تصريح وبحوزته 25 ألف نسخة

كتب : علاء عمران

12:23 م 08/10/2025

ضبط مخزن كتب ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط مدير مخزن غير مرخص بمحافظة القليوبية، تخصص في بيع وتداول الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة.

وكشفت التحريات أن المخزن الكائن بدائرة مركز شرطة طوخ، كان يهدف إلى تحقيق أرباح مادية بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية، من خلال طرح الكتب بالمخالفة للتراخيص القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسؤول، وبحوزته أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، جميعها بدون تفويض أو تصريح قانوني من أصحاب الحقوق الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مخزن كتب مباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا