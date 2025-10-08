

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي الحاسم لكافة صور الجريمة التي تهدد أمن المجتمع، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الأمنية ترتكز على حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على مقدرات الوطن في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات متلاحقة.



وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات الأكاديمية، أن أجهزة الوزارة ترصد وتقوض حركة التنظيمات الإرهابية ومنابع تمويلها، وتفشل المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية ومن يأتمر بتوجهاتها، للنيل من استقرار البلاد، عبر محاولات إعادة تصدير العنف والإرهاب واستهداف وعي الشباب بحملات التضليل والشائعات.وشدد الوزير على أن وزارة الداخلية ماضية في نهجها الراسخ لمواجهة تلك المؤامرات بكل حسم، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري وإدراكه لقيمة الاستقرار في وطن متماسك، يمثلان درعًا قويًا أمام تلك المحاولات، مشيرًا إلى أن الشرطة ستظل على عهدها في حماية الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

