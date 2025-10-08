أول تعليق من عصام صاصا بعد إخلاء سبيله في خناقة "ملهى ليلي" بالمعادي

بعد شكاوى العاملين.. قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن مخالفات المدينة

غادر مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" سرايا نيابة المعادي ودار السلام بالقاهرة؛ بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله بضمان محل إقامته في خناقة "ملهي ليلي" بالمعادي.

وأخلت النيابة طرفي المشاجرة التي وقعت داخل ملهي ليلي بالمعادي بكفالة مالية قدرها 10آلاف جنيه.

وكتب "صاصا" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الحمد لله" بعدما غادر سرايا النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق بنيابة المعادي ودار السلام بالقاهرة، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومديره وآخرين في خناقة " ملهي الليلي" بالمعادي. بضمان محل إقامة الأول والآخرين بكفالة 10آلاف جنيه.

أمام جهات التحقيق، نفي طرفي المشاجرة الاتهامات التي أسُندت من قبل النيابة للمتهمين من تهم التعدي وإحداث إصابات وترويع المواطنين بخلاف أعمال البلطجة والعنف.

وواجهت النيابة "عصام صاصا"ومديره وفرقته، والطرف الثاني من جاردات أمن ملهي الليلي بفيديو الواقعة، الذي رصدته كاميرات المراقبة حال خروج الطرفين من القاعة في منتصف الليل.