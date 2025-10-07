انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية ببولاق الدكرور

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية منطقة ببولاق الدكرور، وبيان سبب اندلاعه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة، لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

