كتب - أحمد أبو النجا:

غادر المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لحضور "الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)"، المقرر انعقاده يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع يمثل الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول في استرداد الأصول غير المشروعة بشكل فعال.

ومن المقرر أن تعتمد الشبكة خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات العملية، إلى جانب المبادئ الأساسية الحاكمة، ضمن ميثاق الشبكة وإعلان النوايا المشترك.