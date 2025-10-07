إعلان

النائب العام يتوجه إلى السعودية للمشاركة في أول اجتماع إقليمي لاسترداد الأصول

كتب : أحمد أبو النجا

04:02 م 07/10/2025

النائب العام المستشار محمد شوقي

كتب - أحمد أبو النجا:

غادر المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لحضور "الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)"، المقرر انعقاده يومي 8 و9 أكتوبر الجاري.
وقالت النيابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع يمثل الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول في استرداد الأصول غير المشروعة بشكل فعال.
ومن المقرر أن تعتمد الشبكة خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات العملية، إلى جانب المبادئ الأساسية الحاكمة، ضمن ميثاق الشبكة وإعلان النوايا المشترك.

النائب العام السعودية أول اجتماع إقليمي المملكة العربية السعودية

