فيديو على السوشيال ميديا يقود لضبط لصوص الدراجات بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:38 م 07/10/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بسرقة الدراجة النارية الخاصة بنجلها بمحافظة الإسكندرية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنتزه من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة دراجته النارية من داخل جراج بالمنطقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عنصران جنائيان، أحدهما محبوس على ذمة قضية مخدرات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية ضبط لصوص الدراجات بالإسكندرية

