كتب- علاء عمران:

قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية.

وأضاف فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تبين أن القائم على إدارة الصفحة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

بمواجهته اعترف بإنشاء الصفحة لإيهام المواطنين ببيع الأسلحة البيضاء والحصول منهم على مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت النصب والاحتيال.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.