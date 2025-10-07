كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على عامل وإحداث إصابته بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبيّن أنه قد ورد بلاغ لمركز شرطة دمنهور من أحد العمال بمخزن خردة، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قِبل عامل آخر يعمل معه بالمخزن ذاته، وهو نجل عمه، بسبب خلافات بينهما حول العمل.

وتم تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.