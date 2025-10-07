خناقة نص الليل ..ماذا جرى مع "صاصا" و فرقته على كورنيش النيل؟

كتب ـ رمضان يونس:

لم يمض عام على انتهاء فترة حبس "عصام صاصا" في واقعة دهس مواطن عن طريق الخطأ وقتله، وتزوير توكيل رسمي، حتى عاد مؤدي المهرجانات للواجهة مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمعركة طاحنة، انتهت في قسم دار السلام بعد التعدى عليه وفرقته وتهشيم سيارته من قبل جاردات ملهى ليلي بالمعادي.

كشف دفاع مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا"، تفاصيل خناقة موكله وفرقته ومدير أعماله مع جاردات أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي بالقاهرة، بعد منتصف الليل، أمس الإثنين.

وقال "حسام يوسف" دفاع مؤدي المهرجانات، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن موكله "عصام" كان المفترض أن يقدم فقرة غناء في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وقبل بدء الفقرة وقعت مشادة كلامية بين أحد أعضاء فرقته و الجاردات داخل الملهي تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين. إلا أن تدخل العاملين فض الشجار دون وقوع أي إصابات بين الطرفين.

وذكر "حسام"، أن "صاصا" تفاجئ حال مغادرته الملاهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بوجود جاردات أمام الملهي، على إثرها تجددت الاشتباكات مرة أخرى، بين الطرفين انتهت بالتعدى على مؤدي المهرجانات وفرقته وتهشيم سيارته على كورنيش النيل بالمعادي بعد مطاردة مثيرة تعرض لها "صاصا" من الطرف الآخر.

وتابع دفاع صاصا، أن موكله وفرقته ومدير أعمال تركوا سيارة "صاصا" على كورنيش النيل بعد تحطيمها من قبل الطرف الثاني، واستقلوا سيارة على الطريق، تحسبًا لعدم تطور الخلاف بين الطرفين ووقع إصابات. هذا ولم يتسن لمصراوي التأكد من رواية الطرف الآخر.

وتحفظت القوات على سيارة "صاصا" لحين معاينتها من قبل الجهات المختصة لتحديد مدى التلفيات التي أحدثها الجاردات، بعد القبض على طرفي المشاجرة.

حرر محضرًا بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.