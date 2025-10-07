إعلان

الداخلية تضبط 16 طن دقيق في حملات على المخابز المخالفة

كتب : علاء عمران

11:30 ص 07/10/2025

حملات على المخابز المخالفة أرشيفية

كتب- علاء عمران:
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة.
وتمكنت الحملات من ضبط ما يزيد عن 16 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم، بحوزة عدد من أصحاب المخابز المتلاعبين بالأسعار أو المخالفين لشروط الدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع بأسعارها المقررة.

حملات على المخابز المخالفة الداخلية تضبط 16 طن دقيق التلاعب بأسعار الخبز الحر التلاعب بأسعار الخبز المدعم شرطة التموين

