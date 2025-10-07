شيماء تقاضي زوجها بعد 8 سنوات: "مش شايل همي ولا حاسس بتعبي"

تقدمت "شيماء.م"، 35 سنة، برفع دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد 8 سنوات من زواجها الذي بدأ بالحب وانتهى بالملل والإهمال، مبررة طلبها بكلمات بسيطة لكنها مليئة بالوجع: "بياكل ويشرب وينام.. مش شايل همي ولا حاسس بتعبي".

وقالت شيماء في دعواها: "كنت فاكرة إني اتجوزت راجل هيكون سندي وضهري، لكن اتفاجئت إنه مجرد شخص بيعيش لنفسه، كل اهتمامه بالأكل والنوم، وأنا اللي بشيل كل حاجة لوحدي.. من مصاريف البيت لطلبات العيال وحتى مشاكلي الشخصية، عمره ما سألني مالك أو محتاجة إيه".

وأضافت الزوجة: "كل يوم بصحى بدري أجهز الفطار، وبعدها أروح الشغل وارجع أطبخ وأنضف، الاقيه نايم، ولو حاولت اكلمه يقولي: 'متكبريش المواضيع'، وكأنه مش شايف التعب اللي أنا فيه، حتى لما بمرض، ولا بيهتم ولا بيوديني لدكتور، وجوده في حياتي زي عدمه".

وتروي شيماء أن زوجها كان في بداية الزواج مختلفًا، يهتم بها ويساعدها في تفاصيل الحياة الصغيرة، لكن مع الوقت تحول إلى شخص سلبي، لا يتحمل المسؤولية، ولا يشاركها هماً ولا فرحًا، فقط يعيش يومه بلا هدف، قائلة: "بقيت بحس إني متجوزة عيل كبير.. محتاج أم ترعاه مش زوجة تشاركه".

وأكدت أنها حاولت إصلاح الوضع أكثر من مرة: "كلمته كتير، حاولت أفهمه إن الحياة مشاركة ومسؤولية، لكنه كان بيرد علي بالكسل والتجاهل، لحد ما وصلت لقناعة أن وجوده بيسحبني لتحت".

واختتمت شيماء حديثها أمام المحكمة قائلة: "أنا ست مش طالبة أكتر من راجل يحس بيا، يشاركني الحياة، مش واحد عايش عالة طالما هو مش عايز يتغير، فأنا محتاجة أبدأ من جديد بعيد عن الهم ده".

وحملت الدعوى رقم 419 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

