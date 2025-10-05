القاهرة - مصراوي:

ناشد عدد من ضحايا ما يُعرف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، السلطات الإماراتية تسليم المتهم محمود محمود محمد هلالي، الشهير بـ"أمير هلالي"، إلى مصر ومثوله أمام الجهات القضائية المختصة، بعد القبض عليه مؤخرًا ووضعه رهن التحقيق لدى مكتب النائب العام بالإمارات.

وقال الضحايا إن "الهلالي" قام بالنصب على عدد كبير من المصريين وليست حالة فردية.

كان "مصراوي" انفردَ بنشر التفاصيل الكاملة لقصة ضحايا "مستريح السيارات"؛ حيث كان محمود محمود محمد هلالي يتولى رئاسة لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، آنذاك، والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، والذي اتُّهم بالنصب على المواطنين؛ حيث أقنعهم بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرة، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الأجنبية، التي قدَّر ضحاياه قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مصري.

وتعود بداية الوقائع إلى سبتمبر 2024، حين تقدم أحد الضحايا بدفع 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وحصل على شيك ضمان بالمبلغ، لكن التسليم لم يتم، لتبدأ سلسلة من الشكاوى والبلاغات بعد تكرار نفس السيناريو مع آخرين.

ورد أمير هلالي، المعروف إعلاميًّا بـ"مستريح السيارات"، بعد نشر "مصراوي" القصة الكاملة عنه، من خلال القنوات الفضائية على الاتهامات الموجه ضده، في منتصف مايو الماضي، بأن الأزمة تعود إلى عراقيل استيرادية تعرض لها منذ أشهر.

جدير بالذكر أن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المرفوعة من بعض الضحايا ضد مستريح السيارات بلغ حتى الآن 80 سنة سجن في قضايا شيكات بدون رصيد؛ و 30 سنة سجن في قضايا النصب.

