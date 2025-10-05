عمره 14 سنة.. ضبط طالب يقود سيارة ملاكي برعونة في الوراق | فيديو

كتب – علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفل يقود سيارة ملاكي ويسير برعونة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبيّن أنها سارية التراخيص، ويملكها مقاول. كما تبين أن قائدها هو نجله (طالب – 14 سنة)، يقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهة مالك السيارة، أقرّ بعلمه بقيادة نجله للسيارة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها.