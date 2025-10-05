تأجيل الطعن على بطلان تعديلات لائحة الأهلي لـ12 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن القضائي المقدم بشأن صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، إلى جلسة 12 أكتوبر الجاري.

وكان قد تقدم محامٍ بالنقض وعضو بالجمعية العمومية للنادي الأهلي بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلٍّ من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، مطالبًا بـ بطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت يوم 19 سبتمبر لاعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأوضح مقيم الطعن أن ورقة التصويت التي وُزعت على أعضاء النادي يوم الجمعية تضمنت خيارين فقط، هما: "أوافق على المقترح كما هو"، و"أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي".

وأشار إلى أن النادي لم يدرج خيارًا ثالثًا يتيح للأعضاء حرية إبداء الرأي مثل خانة "أرفض المقترح"، وهو ما اعتبره إخلالًا بحق الأعضاء في التعبير عن آرائهم، ومخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، مما يجعل ما ترتب على عملية التصويت من نتائج باطلًا.