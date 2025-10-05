إعلان

تأجيل الطعن على بطلان تعديلات لائحة الأهلي لـ12 أكتوبر

كتب : محمود الشوربجي

12:20 م 05/10/2025

مجلس الدولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن القضائي المقدم بشأن صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، إلى جلسة 12 أكتوبر الجاري.
وكان قد تقدم محامٍ بالنقض وعضو بالجمعية العمومية للنادي الأهلي بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلٍّ من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته، مطالبًا بـ بطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت يوم 19 سبتمبر لاعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.
وأوضح مقيم الطعن أن ورقة التصويت التي وُزعت على أعضاء النادي يوم الجمعية تضمنت خيارين فقط، هما: "أوافق على المقترح كما هو"، و"أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي".
وأشار إلى أن النادي لم يدرج خيارًا ثالثًا يتيح للأعضاء حرية إبداء الرأي مثل خانة "أرفض المقترح"، وهو ما اعتبره إخلالًا بحق الأعضاء في التعبير عن آرائهم، ومخالفة لأحكام الدستور والقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، مما يجعل ما ترتب على عملية التصويت من نتائج باطلًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعديلات لائحة الأهلي مجلس الدولة النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اعرف لجنتك.. عناوين محاكم تلقّي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في كل محافظة | مستند
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية