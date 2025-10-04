دفاع المنتجة سارة خليفة يتمسك بتنفيذ طلباته في قضية "المخدرات الكبرى"

كتب- أحمد عادل:

تمسّك دفاع المتهمة الرابعة سارة خليفة، خلال جلسة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتنفيذ طلباته السابقة في القضية التي تُحاكم فيها مع 27 متهمًا آخرين، لاتهامهم بـ"جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة".

وخلال الجلسة، صمم الدفاع على تنفيذ طلباته المقدمة في الجلسة الماضية، والتي شملت: استدعاء نقيب غرفة عمليات النجدة، الذي حضر إلى منزل المتهمة أثناء قيام ضباط مكافحة المخدرات بالتفتيش، وأشار إلى أنه تم صرفه من المكان وقتها، قبل أن يتم القبض على موكلته بعد 3 أيام، معتبرًا أن ذلك يكشف بطلان الواقعة ووجود تزوير في الإجراءات.

مخاطبة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على شهادة رسمية تفيد طبيعة عمل سارة خليفة داخل الدولة ومصادر دخلها هناك.

الاستعلام عن النطاق الجغرافي لرقم هاتف المتهمة خلال أيام 16 و17 و18 من الشهر محل الواقعة، لإثبات أنها كانت محتجزة داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قبل تاريخ الضبط الرسمي.

كانت تحقيقات النيابة العامة -التي حصل "مصراوي" على نسخة منها- قد كشفت عن علاقة تربط سارة خليفة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي المتهم في القضية.

وأوضحت المتهمة في أقوالها أمام النيابة، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل أثناء حضوره إلى عيادة التجميل الخاصة بها لحقن "نضارة الوجه".

وقالت في التحقيقات: "المتهم الخامس قالي إنه عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وكان باين عليه شخص طبيعي جدًا، وبعد 3 شهور قالّي إنه معجب بيا وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعد حوالي 7 شهور حسيت إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عنه شكله بلطجي".

وأضافت أنها حاولت إنهاء العلاقة إلا أن المتهم رفض واستمر في ملاحقتها، حتى بعد خطوبتها، ما دفعها إلى الإبلاغ عنه، ثم مغادرة البلاد قبل أن تعود بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بـ جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، ضمن واحدة من أكبر القضايا الجنائية في هذا الشأن خلال العام الجاري.

