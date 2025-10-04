في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 15 قضية تهريب وينفذ 235 حكمًا قضائيًا

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بجميع صورها، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 15 قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و2871 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى 43 قضية في مجال الأمن العام.

كما تم تنفيذ 235 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 4 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع كافة، وتواصل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة؛ لضمان إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بالجمهورية ومواجهة كافة أشكال الجريمة.

